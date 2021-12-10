Вирусологи назвали предполагаемый источник «омикрона»

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Эксперты считают, что новый штамм мог возникнуть в результате использования препарата против ковида.

Ученые заявили, что «омикрон» очень похож на формы вируса, которые были выявлены в 2020 году. Они полагают, что есть две основные версии появления нового штамма. Об этом пишет Financial Times (FT).

Первая версия гласит: «омикрон» появился в результате мутация в организме человека с хроническим заболеванием. Согласно второй версии, новый штамм появился из-за использования экспериментального противовирусного препарата.

«Кажется, он скрывался год»,

— предположила профессор эволюционной биологии Университета Британской Колумбии Сара Отто.

Эксперты продолжают изучение нового штамма, чтобы понять его особенности. Тогда им удастся предложить наиболее удачное лечение.

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