На Шаврова после ввода наркоза умер шестилетний ребенок

Мальчик умер у стоматолога в кабинете. Фото: Pixabay

Мальчик умер у стоматолога в кабинете. Фото: Pixabay

Врачи пытались спасти его жизнь на протяжении 45 минут.

На Шаврова в стоматологической клинике умер шестилетний ребенок. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил источник Невских новостей.

Известно, что перед смертью мальчику ввели наркоз. После этого у пациента остановилось сердце. Привести в чувства ребенка пытались в течение 45 минут, но безуспешно. Врачи так и не смогли вернуть его к жизни.

«Несовершеннолетнему положили маску на нос и начался индукционный наркоз, примерно после 2-3 вздохов, через 2-3 секунды у пациента произошла остановка сердца»,

— сообщает источник.

Обстоятельства происшествия будут выяснены.

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