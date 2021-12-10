После лобового ДТП в деревне Пальцево пострадали два человека

Одного мужчину пришлось деблокировать из автомобиля.

В Выборгском районе сегодня, 10 декабря, произошла жесткая авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился недалеко от деревни Пальцево. На трассе столкнулись две легковушки. Не уточняется, при каких обстоятельства произошла авария. Известно лишь, что на место выезжали спасатели – они деблокировали одного из пострадавших. Отмечается, что пострадало два человека. Их личности устанавливаются, как и обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из-за большегруза рухнула эстакада: образовался затор. Известно, что машина двигалась с поднятым кузовом.