Уголовное дело о ДТП с участием Собчак передали в прокуратуру

В жесткой аварии с участием Собчак погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

В жесткой аварии с участием Собчак погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

Потерпевшими признали пять человек.

В Краснодарском крае завершили предварительное расследование уголовного дела о ДТП в Сочи, участницей которого стала телеведущая Ксения Собчак. Об этом сегодня 10 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь в пресс-центре МВД России.

Напоминаем, что инцидент произошел 9 октября. На 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером столкнулись три автомобиля. Виновник аварии вез Собчак в аэропорт – кажется, он не справился с управлением машины. Сама телеведущая место инцидента практически сразу покинула.

«Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП»,

— сказали в пресс-центре.

В результате аварии потерпевшими признали пять человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-супруг погибшей в ДТП потребовал с Собчак 2 миллиона долларов.