Уголовное дело о ДТП с участием Собчак передали в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП с участием Собчак передали в прокуратуру
В жесткой аварии с участием Собчак погибла женщина. Фото: скриншот Вконтакте

Потерпевшими признали пять человек.

В Краснодарском крае завершили предварительное расследование уголовного дела о ДТП в Сочи, участницей которого стала телеведущая Ксения Собчак. Об этом сегодня 10 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь в пресс-центре МВД России.

Напоминаем, что инцидент произошел 9 октября. На 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером столкнулись три автомобиля. Виновник аварии вез Собчак в аэропорт – кажется, он не справился с управлением машины. Сама телеведущая место инцидента практически сразу покинула.

«Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП»,

— сказали в пресс-центре.

В результате аварии потерпевшими признали пять человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-супруг погибшей в ДТП потребовал с Собчак 2 миллиона долларов.

дтп краснодарский край прокуратура сочи


 

Новости партнеров
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Ночь на 6 декабря может стать самой холодной за 128 лет: в Петербурге будет до -22 градусов
Ночь на 6 декабря может стать самой холодной за 128 лет: в Петербурге будет до -22 градусов
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уголовное дело о ДТП с участием Собчак передали в прокуратуру
На Шаврова после ввода наркоза умер шестилетний ребенок
Вину не признает: В Петербурге арестовали второго коллектора
Петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды
В пожаре на Трефолева нет пострадавших
После лобового ДТП в деревне Пальцево пострадали два человека
Вирусологи назвали предполагаемый источник «омикрона»
В Волховском районе сбили лося: животное в тяжелом состоянии