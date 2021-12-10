В России зарегистрировали случаи заражения «омикроном»

Новый штамм обнаружили у тех, кто вернулся из путешествия.

Глава центра Александр Гинцбург рассказал, что в России зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.

Известно, что мутацию обнаружили у граждан, прибывших из ЮАР. Заразиться успели как минимум два человека. Еще у 10 заболевших положительные тесты, но непонятно, болеют ли они именно «омикроном».

«Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали»,

— сказал Гинцбург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусологи назвали предполагаемый источник «омикрона». Эксперты продолжают изучение нового штамма, чтобы понять его особенности. Тогда им удастся предложить наиболее удачное лечение.