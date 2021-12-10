В России зарегистрировали случаи заражения «омикроном»

В России зарегистрировали случаи заражения «омикроном»
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Новый штамм обнаружили у тех, кто вернулся из путешествия.

Глава центра Александр Гинцбург рассказал, что в России зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом 10 декабря сообщает РИА Новости.

Известно, что мутацию обнаружили у граждан, прибывших из ЮАР. Заразиться успели как минимум два человека. Еще у 10 заболевших положительные тесты, но непонятно, болеют ли они именно «омикроном».

«Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали»,

— сказал Гинцбург.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусологи назвали предполагаемый источник «омикрона». Эксперты продолжают изучение нового штамма, чтобы понять его особенности. Тогда им удастся предложить наиболее удачное лечение.

заражение омикрон пандемия


 

Новости партнеров
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
В России будут введены новые правила получения пенсии
В России будут введены новые правила получения пенсии
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зарегистрировали случаи заражения «омикроном»
Канье Уэст хочет, чтобы Ким Кардашьян вернулась к нему
Уголовное дело о ДТП с участием Собчак передали в прокуратуру
На Шаврова после ввода наркоза умер шестилетний ребенок
Вину не признает: В Петербурге арестовали второго коллектора
Петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды
В пожаре на Трефолева нет пострадавших
После лобового ДТП в деревне Пальцево пострадали два человека