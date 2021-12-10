МакSим вышла на сцену с врачами, которые спасли ей жизни

МакSим вышла на сцену с врачами, которые спасли ей жизни
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Врачи-реаниматологи помогли артистке перебороть тяжелую болезнь.

Певица МакSим получила награду за песню «Спасибо» в рамках музыкальной премии «Золотой граммофон». На сцену артистка вышла в компании врачей-реаниматологов, которые летом спасли ей жизнь. Об этом пишет ТАСС.

Звезда рассказала, что режиссер ее клипа Вадим Шатров, к сожалению, тоже заболел коронавирусом, но ему не удалось побороть болезнь. Она показала поклонникам людей, которые сделали все возможное, чтобы спасти ее.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, с врачами-реаниматологами»,

— произнесла она со сцены и расплакалась.

Напоминаем, что о болезни МакSим стало известно в июне 2021 года. Певицу госпитализировали с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому и подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и на ЭКМО. В августе артистка начала постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим впервые после комы выступила на сцене.

врач золотой граммофон МакSим


 

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