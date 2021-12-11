В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мальчика в стоматологии

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти мальчика в стоматологии
Мальчик умер у стоматолога в кабинете. Фото: Pixabay

У ребенка осталось сердце из-за наркоза.

В Следственном комитете России рассказали о возбуждении уголовного дела после смерти шестилетнего пациента в частной стоматологии. Об этом сообщатся 10 декабря на сайте ведомства.

По предварительным данным, была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,

— заявили в пресс-службе СК РФ по городу.

Напоминаем, что инцидент случился в стоматологии на улице Шаврова. Там после наркоза остановилось сердце у ребенка. Врачи пытались привести его в чувства около 45 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца убившего молотком подругу в 2007 году, предъявили обвинение.

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