В Курортном районе сгорел одноэтажный дом

В Курортном районе сгорел одноэтажный дом
На место происшествия в Курортном районе прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В результате происшествия, по всей видимости, никто не пострадал.

В Курортном районе вечером 10 декабря загорелся одноэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Лесная в доме №10А. Там по какой-то причине воспламенился одноэтажный дом размером 8х8 метров. На место прибыли три единицы техники и 15 пожарных. Однако спасти жилище от огня не удалось, строение сгорело.

МЧСники довольно быстро справились с пламенем. Огонь локализовали в 18:37 .

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре на Соболевской дороге удалось локализовать более чем за час. По уточненной информации в ангаре размером 11х40 метров загорелись деревянные изделия, и в результате пламя распространилось по всей площади.

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