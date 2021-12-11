Во Всеволожском районе мужчину заподозрили в гибели соседа

Труп с признаками насильственной смерти обнаружили 10 декабря на лестничной площадке.

Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Бездыханное тело 61-летнего мужчина нашли в доме по улице Дом учителя во Всеволожском районе.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре правоохранители изобличили в данной преступлении соседа скончавшегося. 39-летнего мужчину задержали. Следствие уже направило прошение в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной.