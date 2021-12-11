На проспекте Юрия Гагарина ночью полыхали строительные бытовки

В Московском районе Петербурга произошел пожар сразу в нескольких строительных бытовиках. К счастью, скорее всего, никто не пострадал.
В экстренные службы в субботу ночью, 11 декабря, в 00:14, поступило сообщение о пожаре по проспекту Юрия Гагарина у дома №32. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Как выяснилось, пожар случился в трех строительных бытовках. Размер каждой из них составлял 2,5Х6 метров.
С огнем МЧСники боролись около часа. Пришлось привлечь три единицы техники и 15 человек личного состава. В результате, к 01:06, пожар удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.