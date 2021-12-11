От +1 до -15 градусов: воскресная погода в Ленобласти удивит горожан

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
12 декабря в области выпадут небольшие осадки. Это будет мокрый снег, в некоторых местах он пойдет вместе с дождем.
Отмечается, что в некоторых районах ночью будет гололед.
В регионе задует юго-восточный, южный и юго-западный умеренный ветер.
В темное время суток градусники покажут -2…-7 градусов. На востоке 47-ого региона будет еще холоднее -10…-15 градусов, а вот днем термометры покажут +1…-4, при этом на востоке местами может быть до -9 градусов.
Жителям региона стоит быть осторожнее, ведь на дорогах гололедица.
Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть осторожнее. Потому как на дорогах сильная гололедица.
Ранее Gazeta.Spb.ru писала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу.