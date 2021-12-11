От +1 до -15 градусов: воскресная погода в Ленобласти удивит горожан

От +1 до -15 градусов: воскресная погода в Ленобласти удивит горожан
В Ленобласти погода будет меняться от +1 до -15 градусов. Фото: pexels.com
В воскресенье в Ленинградской области синоптики вновь пообещали облачную погоду. Чуть ли не во всех районах пойдет мокрый снег.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

12 декабря в области выпадут небольшие осадки. Это будет мокрый снег, в некоторых местах он пойдет вместе с дождем.

Отмечается, что в некоторых районах ночью будет гололед.

В регионе задует юго-восточный, южный и юго-западный умеренный ветер.

В темное время суток градусники покажут -2…-7 градусов. На востоке 47-ого региона будет еще холоднее -10…-15 градусов, а вот днем термометры покажут +1…-4, при этом на востоке местами может быть до -9 градусов.

Жителям региона стоит быть осторожнее, ведь на дорогах гололедица.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть осторожнее. Потому как на дорогах сильная гололедица.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу.

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