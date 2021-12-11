Спасатели тушили утренний пожар на бульваре Александра Грина

Спасатели тушили утренний пожар на бульваре Александра Грина
Пожар случился в строительном вагончике. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем пытались справиться десять спасателей и две единицы спецтехники.

В Василеостровском районе Петербурга пожар случился в строительном вагончике. В экстренные службы в субботу, утром, 11 декабря, в 07:05, поступило сообщение о возгорании по бульвару Александра Грина, у дома №2, корпуса 1. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, огонь полностью охватил небольшой вагончик, размер которого был 8Х2 метров. Пострадавших в результате инцидента, скорее всего, нет.

На тушение пожара ушло чуть меньше часа. В итоге ликвидировать пламя удалось к 07:57.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 11-й линии Васильевского острова горел доходный дом Чубакова. Огонь стал распространяться по квартире.

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Спасатели тушили утренний пожар на бульваре Александра Грина
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