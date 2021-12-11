В Колпино житель Республики Узбекистан устроил погоню с ДПС

В Петербурге уроженец Республики Узбекистан пытался умчаться от инспекторов ДПС якобы потому, что оставил все документы дома.
22-летний гражданин за рулем каршеринга не стал останавливаться по требованию оперативников. Об этом пишет «Дорожный Инспектор» 11 декабря.
В Колпино инспекторам некоторое время пришлось преследовать нарушителя, который оставил дома водительское удостоверение.
Отметим, что явных признаков алкогольного или наркотического опьянения не было. В отношении мужчина составлены административные материалы по статье «Неостановка» и «Неповиновение».
К слову и каршеринг и водитель пострадавшего автомобиля выставят иностранцу счет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банду угонщиков корейских авто задержали в Петербурге.