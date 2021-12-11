В России за сутки выявили 30,2 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 30,2 тысяч случаев коронавируса
От коронавируса в России скончались еще 1 171 человек. Фото: pixabay.com

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 30 288 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 986 тыс. 967 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 171 случаях, за все время пандемии скончались 288 351 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе напомнил, что большинство симптомов коронавируса в принципе совпадает с ОРВИ, но зимой россиянам нужно быть особенно внимательными.

заболевшие в россии коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
В России будут введены новые правила получения пенсии
В России будут введены новые правила получения пенсии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили 30,2 тысяч случаев коронавируса
Московским подросткам выплатят по 15 тысяч рублей за испытание ...
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 377 человек
В Петербурге зафиксировано 2 045 новых случаев коронавируса
Ревнивый петербуржец облил кислотой бывшую девушку и ее нового парня
В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 61 человек
Аноним сдал петербуржца с улицы Маяковского, хранившего 280 г наркотика
На улице Ленсовета после драки на ножах погиб мужчина