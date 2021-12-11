В России за сутки выявили 30,2 тысяч случаев коронавируса

От коронавируса в России скончались еще 1 171 человек. Фото: pixabay.com

От коронавируса в России скончались еще 1 171 человек. Фото: pixabay.com

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 30 288 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 986 тыс. 967 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 171 случаях, за все время пандемии скончались 288 351 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе напомнил, что большинство симптомов коронавируса в принципе совпадает с ОРВИ, но зимой россиянам нужно быть особенно внимательными.