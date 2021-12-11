Более 370 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в больницы за сутки

Сейчас в стационарах остаются 5 645 человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Сейчас в стационарах остаются 5 645 человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В коронавирусные стационары Петербурга за минувшие сутки доставили 371 пациента с COVID-19 и пневмониями.

По данным городского правительства на 11 декабря, накануне из больниц было выписано 346 пациентов, вылечившихся от ковида. Сейчас в стационарах остаются 5 645 человек. 553 пациента лежат в реанимации в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключено 299 человек.

На домашнем лечении находятся 27 139 больных. Еще 3,3 тысячи петербуржцев сидят на карантине.

В городе больных коронавирусом лечат в 18 стационарах. В них развернуто 7 959 коек, из которых свободны 44,5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пошла на спад.