Более 370 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в больницы за сутки

В коронавирусные стационары Петербурга за минувшие сутки доставили 371 пациента с COVID-19 и пневмониями.
По данным городского правительства на 11 декабря, накануне из больниц было выписано 346 пациентов, вылечившихся от ковида. Сейчас в стационарах остаются 5 645 человек. 553 пациента лежат в реанимации в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключено 299 человек.
На домашнем лечении находятся 27 139 больных. Еще 3,3 тысячи петербуржцев сидят на карантине.
В городе больных коронавирусом лечат в 18 стационарах. В них развернуто 7 959 коек, из которых свободны 44,5%.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пошла на спад.