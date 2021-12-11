Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пошла на спад

В Северной столице за вчерашний день выявили 2045 случаев коронавирусной инфекции. Накануне стало известно о 2267 новых заражениях.

По информации оперативного штаба на 11 декабря, общее количество зараженных за всю пандемию в Петербурге достигло 813 296. Случаев выздоровления насчитывается 756 331. А число летальных исходов выросло до 26 823, в том числе 61 за минувшие сутки.

По России зафиксировано 30 288 новых случаев ковида, большинство из них выявлено в Москве с 3 140 заболевшими. Смертей насчитали 1 171.

С начала пандемии в стране выявили 9 986 967 случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали 288 351 россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от COVID в мире скончалось более 5,3 млн человек.