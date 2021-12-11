На Константина Заслонова тушили двухэтажное здание

На Константина Заслонова тушили двухэтажное здание
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

В одном из помещений горела обстановка на площади восемь квадратных метров.

В Центральном районе сегодня вечером, 11 декабря, произошел пожар в двухэтажном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Константина Заслонова. Там по непонятной причине загорелась обстановка в ремонтируемом здании. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. На место выезжали три единицы техники и 15 пожарных.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме на проспекте Ударников загорелась квартира.

новости СПб пожар Центральный район


 

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