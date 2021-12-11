В Кудрово задержали мигранта, который обманул земляка на 7 тыс. долларов

Мужчина скрывался от правосудия на протяжении нескольких месяцев.

В Кудрово задержали жителя Узбекистана, который обманул своего земляка на семь тысяч долларов. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что мужчину задержали 10 декабря на улице Областной. Он подозревается в мошенничестве на сумму в полмиллиона рублей. Мигрант скрывался от полицейских на протяжении нескольких месяц. Отмечается также, что в России он находился без регистрации.

Преступные действия, полагает следствие, мужчина совершал в период с октября 2017 года по декабрь 2020 года. Задержанный доставлен в отдел по Всеволожске. О его поимке уже осведомлены на родине.

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