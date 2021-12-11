В Петербурге спасали женщину, провалившуюся под лед в парке 300-летия

Пострадавшую госпитализировали в больницу с переохлаждением.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 декабря, под воду провалилась женщина, гуляющая по льду Финского залива. Ей на помощь пришел очевидец. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел в парке 300-летия. Мужчина, находящийся у буксира, заметил, как под лед провалилась женщина. Он без раздумий бросился в воду и спас тонущую. Самого героя из Финского залива доставали сотрудники МЧС.

Женщину госпитализировали с переохлаждением, а мужчина заверил, что с ним все в порядке. Напоминаем, что выход на лед в Санкт-Петербурге запрещен – это опасно и может стать причиной штрафа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Нива» провалилась под лед на севере Петербурга.