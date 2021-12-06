«Нива» провалилась под лед на севере Петербурга

В Выборгском районе Петербурга «Нива» провалилась под лёд. Инцидент произошел напротив дома 3к1 по улице Валерия Гаврилина.

Водитель заехал на пустырь и, видом, хотел проверить на прочность первый лёд. Однако эта идея оказалась не очень удачной, так как поверхность треснула и машина стала тонуть. Вытащить автомобиль помогли соседи с помощью тросов.

«На Парнасе на пустыре напротив дома 3к1 по Валерия Гаврилина Нива провалилась под лед. Если бы вовремя не помогли вытащить, то к утру возможно бы вмерзла до весны…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.