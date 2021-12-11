В Петербурге мужчина пытался расплатиться фальшивкой в кальянной, а потом достал нож

В Петербурге мужчина пытался расплатиться фальшивкой в кальянной, а потом достал нож
Злоумышленник разыскивается. Фото: pixabay

Полицейские разыскивают агрессивного мужчину. Ему на вид около 60 лет.

В Адмиралтейском районе разыскивают седобородого мужчину, который заплатил за поход в кальянной фальшивой купюрой. Чтобы за ним не гнались, он продемонстрировал нож и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Инцидент случился 11 декабря. Мужчина расплатился фальшивой купюрой номиналом две тысячи рублей. Когда администратор понял, что его обманули, и потребовал настоящий деньги, седобородый посетитель показал нож и убежал. Известно, что мужчина убежал в сторону Московского проспекта.

О случившемся уже знают в полиции. Сотрудники разыскивают злоумышленника — ему на вид 60 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово задержали мигранта, который обманул земляка на 7 тыс. долларов.

адмиралтейский район мошенник новости СПб


 

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