В Петербурге затопило ТЦ «Континент» из-за прорыва трубы

В Петербурге затопило ТЦ «Континент» из-за прорыва трубы
В ТЦ "Континент" прорвало трубу. Фото: Gazeta.SPb.ru

Кажется, коммунальная авария произошла в одном из ресторанов.

В торговом центре «Континент» вечером 11 декабря произошёл прорыв трубы. В результате торговые помещения начали уходить под воду, но, кажется, обошлось без серьезных последствий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился в одном из ресторанов. По предварительным данным, прорвало трубу с горячей водой на втором этаже. Отмечается, что вход в торговый центр не закрывали.

Обстоятельства происшествия выясняются. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проспект Луначарского затопило кипятком из-за прорыва трубы.

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