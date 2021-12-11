В Ленобласти мужчина напал на жену с катаной

В Ленобласти мужчина напал на жену с катаной
Полицейские выясняют обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Супруги вместе играли в компьютер.

В Ленинградской области выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого женщина получила ушиб. По предварительным данным, на нее напал супруг с сувенирной катаной. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел во Всеволожском районе в поселке Рахья. Источники отмечают, что супруги вместе играли в компьютерную игру. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда случилось нападение.

После удара пострадавшая получила ушиб. Непонятно, что стало причиной конфликта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Центральном районе Петербурга неизвестный напал и избил курьера.

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