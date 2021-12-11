Терапевт назвал самые опасные позы для сна

Эксперт отметил, что от выбранной позы зависит здоровье человека.

Специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин рассказал о самых опасных позах для сна. Он считает, что таковыми являются сон на боку или на спине с подушкой под головой. Об этом пишет URA.RU.

Дело в том, что эти позы могут стать причиной перекоса таза и сколиоза, а также изменения прикуса. Самое плохое, говорит Ранюшкин, что наше тело запоминает привычное положение и стремится к нему возвращаться.

Есть выход – спать на спине с подушкой верной высоты. Предпочтение нужно отдать большой подушке.

«Вам понадобится большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела составлял около 45 градусов»,

— заявил эксперт.

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