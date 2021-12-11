Терапевт назвал самые опасные позы для сна

Терапевт назвал самые опасные позы для сна
Поза для сна очень важна. Фото: pixabay

Эксперт отметил, что от выбранной позы зависит здоровье человека.

Специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин рассказал о самых опасных позах для сна. Он считает, что таковыми являются сон на боку или на спине с подушкой под головой. Об этом пишет URA.RU.

Дело в том, что эти позы могут стать причиной перекоса таза и сколиоза, а также изменения прикуса. Самое плохое, говорит Ранюшкин, что наше тело запоминает привычное положение и стремится к нему возвращаться.

Есть выход – спать на спине с подушкой верной высоты. Предпочтение нужно отдать большой подушке.

«Вам понадобится большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела составлял около 45 градусов»,

— заявил эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть безотказных средств победить бессонницу.

сон терапевт


 

Новости партнеров
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Ученые назвали самый распространенный признак рака легких
Ученые назвали самый распространенный признак рака легких
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Терапевт назвал самые опасные позы для сна
Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина
В Ленобласти мужчина напал на жену с катаной
В Петербурге выходные закончатся потепление и снегопадом
Католический священник рассказал детям, что Санты не существует. Пришлось ...
В Петербурге затопило ТЦ «Континент» из-за прорыва трубы
В Петербурге мужчина пытался расплатиться фальшивкой в кальянной, а потом ...
После пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим