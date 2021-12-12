Рэпер Федук впервые станет папой

Супруга артиста беременна, о чем стало известно после публикации фотографии с животиком.

Рэпер Федук и его жена Александра Новикова ждут пополнения в семье. Девушка выложила фотографию в Instagram, на котором продемонстрировала круглый животик. Поклонники вовсю поздравляют пару в комментариях.

«Волшебство и радость!», — восхищаются подписчики под постом. Напоминаем, что артист женился в мае 2021 года. По предварительным данным, встречалась пара на протяжении трех лет, но подтверждений этой информации нет. Федук предпочитает лишний раз не комментировать личную жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала 2022 года петербурженки будут автоматически получать выплаты по беременности и родам.