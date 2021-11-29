С начала 2022 года петербурженки будут автоматически получать выплаты по беременности и родам

С начала 2022 года петербурженки будут автоматически получать выплаты по беременности и родам. Фото: pixabay

С начала 2022 года петербурженки будут автоматически получать выплаты по беременности и родам. Фото: pixabay

С 1 января 2022 года россиянам будут автоматически поступать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам.

Выплаты будут осуществляться автоматически, без заявлений, но на основании электронного больничного листа, которые все медорганизации должны будут размещать в федеральной информационной системе «Соцстрах». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которые он произнес на оперативном совещании.

Единовременное пособие при беременности и рождению ребенка будет также выплачиваться на основании сведений из единого государственного реестра.

«Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая положена по закону, без каких-либо трудностей», — отметил Мишустин.

Председатель правительства заявил, что такие выплаты важны для людей, которые только что перенесли болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малыша.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у пенсионеров появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии с первого января 2022 года.