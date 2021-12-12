Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 63 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на третьем месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 88 смертей за сутки. За столицей идет Московская область — 53 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще девять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 886. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 289 483 человек, в том числе 1132 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона».

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