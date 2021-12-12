В России за сутки выявили почти 30 тысяч случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 29 929 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 016 896.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1132 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 289 483 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 31 391 человек. Общее количество выздоровлений достигло 8 741 355.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2862 человека. Третье место у Подмосковья — 2040 новых ковид-пациентов.

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