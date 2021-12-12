COVID в мире больны уже более 269,6 млн человек

В России коронавирус подхватили 9 812 538 человек. Фото: unsplash

В России коронавирус подхватили 9 812 538 человек. Фото: unsplash

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 269 693 236 человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса на 12 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 301 185 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 49 884 587 человек, на втором месте Индия — 34 682 736, затем идет Бразилия с 22 177 059.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 812 538 человек, умерло при этом 282 713 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона». Эксперт советует делать прививку, а через 4-5 месяцев проходить ревакцинацию. Это позволит укрепить иммунитет и максимально подготовиться к встрече с вирусом.