На доме Богатырском проспекте утром загорелась квартира

Сегодня утром сотрудники МЧС тушат квартирный пожар в Приморском районе Петербурга.

В городской пресс-службе МЧС сообщили, что оперативные службы в 6:42 воскресенья получили информацию о квартирном пожаре в жилом доме №49/1 по Богатырскому проспекту.

Отмечается, что в одной из квартир по неизвестной причине начался пожар, площадь возгорания сейчас выясняется. На месте происшествия работают 15 человек личного состава и три пожарные машины.

В спасательном ведомстве не исключили, что в пожаре могли пострадать люди, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге затопило ТЦ «Континент» из-за прорыва трубы.