На Школьной улице загорелась иномарка

В воскресенье, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 11:41 мск. На Школьном улице, 43, загорелась машина.

В автомобиле «Рено» выгорел отсек двигателя, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 12:16 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад. Оперативные службы получили сообщение о пожаре на Старообрядческой улице в субботу в 13:13.