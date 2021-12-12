На Школьной улице загорелась иномарка

На Школьной улице загорелась иномарка
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 11:41 мск. На Школьном улице, 43, загорелась машина.

В автомобиле «Рено» выгорел отсек двигателя, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 12:16 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старообрядческой улице в Петербурге загорелся склад. Оперативные службы получили сообщение о пожаре на Старообрядческой улице в субботу в 13:13.

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