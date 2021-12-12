Петербург опустился на третье место по заболеваемости COVID-19 в России

За вчерашний день в Петербурге зафиксировали 2012 случаев заражения коронавирусом. Накануне стало известно о 2045 новых случаях.

По данным оперативного штаба на 12 декабря, первой по суточной заболеваемости среди регионов РФ стала Москва, где ковидом заболели еще 2862 человека. Вторую строчку на этот раз заняла Московская область с 2040 зараженными. Петербург сегодня опустился на третье место.

Кроме того, город на Неве сегодня на третьем месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 88 смертей за сутки. За столицей идет Московская область — 53 летальных исхода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 886.