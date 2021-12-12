Легковушка врезалась в троллейбус на Планерном путепроводе

Легковушка врезалась в троллейбус на Планерном путепроводе
Авария случилась на съезде с Планерного путепровода. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, авария случилась на съезде с Планерного путепровода.

«На съезде с Планерного путепровода к Оптиков. Легковушка в светофоре, без задней пассажирской двери. У троллейбуса разбито водительское стекло. Других деталей не увидела, ехала мимо. Службы похоже уже уехали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на проспекте Обуховской Обороны.

авария дтп приморский район


 

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