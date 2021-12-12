У прибывшего из России в Южную Корею обнаружили «омикрон»-штамм

В Южной Корее зафиксировали первый случай завоза штамма «омикрон». Человек, зараженный новым вариантом коронавируса, прибыл из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

Прибывший из России человек не является гражданином Южном Кореи, его гражданство не раскрывается. Отмечается, что он въехал в страну 27 ноября.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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