Произошел пожар в кафе на Рабфаковской улице

В воскресенье, 12 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 13:17 мск. На улице Рабфаковская, д. 3, корп. 3, в помещении кафе, находящемся на первом этаже жилого здания происходило горение в вентиляции, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Горение ликвидировано до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.