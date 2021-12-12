За сутки в Петербурге госпитализировано 290 ковид-пациентов

В Петербурге остается высокий уровень госпитализации больных коронавирусом. По данным городской администрации на 12 декабря за последние сутки в городе в больницу попали 290 человек.

На лечении в стационарах находится 5603 петербуржцев, 549 из них находятся в реанимации, а 308 горожан нуждаются в аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 26 899 горожан, а 26 584 человек получают бесплатную лекарственную терапию дома. Выписались 424 человек.

За вчерашний день в Петербурге зафиксировали 2012 случаев заражения коронавирусом. Накануне стало известно о 2045 новых случаях.

По данным оперативного штаба на 12 декабря, первой по суточной заболеваемости среди регионов РФ стала Москва, где ковидом заболели еще 2862 человека. Вторую строчку на этот раз заняла Московская область с 2040 зараженными. Петербург сегодня опустился на третье место.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 886.