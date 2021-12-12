От главы МИД Германии потребовали четкой позиции по «Северному потоку – 2»

Кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Ретген призвал руководителя МИД ФРГ Анналену Бербок занять «четкую позицию» в отношении «Северного потока — 2».
По его словам, для руководителя МИД Германии, которая находилась в оппозиции и годами требовала отставки проекта, огласка четкой позиции «является вопросом доверия», сообщает ТАСС.
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».