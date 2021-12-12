В неэксплуатируемом здании на Пулковском шоссе произошел пожар

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В воскресенье, 12 декабря в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:12 мск. На Пулковском шоссе, 32, в одноэтажном, размером 3х4 метра, неэксплуатируемом здании бывшей подстанции происходило горение мусора на площади 10 квадратных метро.

Справиться с огнем удалось в 14:43 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.