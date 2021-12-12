Иномарка протаранила припаркованные машины на Тухачевского

Иномарка протаранила припаркованные машины на Тухачевского
Инцидент случился на улице маршала Тухачевского. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе иномарка въехала в шесть припаркованных машин.

Инцидент случился на улице маршала Тухачевского в воскресенье, 12 декабря. Водитель, видимо, не рассчитал тормозной путь при гололеде

«Водитель въехал в 6 припаркованных автомобилей. Улица маршала Тухачевского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия.На опубликованных кадрах видно, что машина в виновника ДТП получила значительные повреждения. Пострадали и другие автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на проспекте Обуховской Обороны.

авария дтп красногвардейский район


 

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