Иномарка протаранила припаркованные машины на Тухачевского

В Красногвардейском районе иномарка въехала в шесть припаркованных машин.

Инцидент случился на улице маршала Тухачевского в воскресенье, 12 декабря. Водитель, видимо, не рассчитал тормозной путь при гололеде

«Водитель въехал в 6 припаркованных автомобилей. Улица маршала Тухачевского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия.На опубликованных кадрах видно, что машина в виновника ДТП получила значительные повреждения. Пострадали и другие автомобили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на проспекте Обуховской Обороны.