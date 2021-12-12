На проспекте Энгельса загорелось неэксплуатируемое здание

На проспекте Энгельса загорелось неэксплуатируемое здание
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 12 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:46 мск. На проспекте Энгельса, 27 в неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 20 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в16:01 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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