В Красносельском районе загорелся частный дом

В Красносельском районе загорелся частный дом
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

В воскресенье, 12 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:26 мск. В поселке Горелово, на улице Калиновая, 4, загорелся частный дом.

В одноэтажном, размером 6х8 метров, частном жилом доме происходило горение чердачных перекрытий на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 16:46 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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