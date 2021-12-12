Две иномарки не смогли поделить перекресток Долгозерной и Королёва

Дорожный инцидент случился на перекрестке Долгозерной улицы и проспекта Королёва. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрестке Долгозерной улицы и проспекта Королёва. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Долгозерной улицы и проспекта Королева.

«Фаталити на перекрёстке Долгозерной улицы и проспекта Королева У хендэ выстрелили все возможные подушки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД во время аварии из грузовика выпали бетонные сваи.