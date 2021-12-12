Федор Конюхов дал совет людям, страдающим от депрессии

Федор Конюхов дал совет людям, страдающим от депрессии
Федор Конюхов. Фото: скрин fedorkonyukhov в Instagram

Российский путешественник и исследователь Федор Конюхов посоветовал людям, которые говорят о выгорании и депрессии, чем-нибудь заняться, например, пойти работать на стройку или взять ребенка из детдома, если нет своего.

«Я где-то читал, что женщина в Китае купила участок промышленной земли и за свою жизнь посадила один миллион деревьев! Вот это точно не зря прожитая жизнь. Уверен, у нее не было депрессии», — приводит его слова «Лента.ру».

По его словам, путешествия не смогут спасти от депрессии, так как убежать от себя и своих проблем в горы или океан невозможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России приложение «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным при въезде. Россия рассматривает возможность полного перехода на приложение «Путешествую без COVID-19» при допуске иностранцев в страну.

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