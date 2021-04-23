В России приложение «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным при въезде

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано по поручению Правительства Российской Федерации. Фото: Pixabay

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано по поручению Правительства Российской Федерации. Фото: Pixabay

Россия рассматривает возможность полного перехода на приложение «Путешествую без COVID-19» при допуске иностранцев в страну. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, сейчас им могут пользоваться граждане Евразийского экономического союза с территории Белоруссии, Армении и Киргизии.

Как сообщил ТАСС, Оверчук рассказал, что с момента запуска приложение было скачано около 150 тыс. раз, в 130 тыс. случаях оно было использовано для перемещения между странами.

Отметим, что с помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на COVID-19 и получить результат анализа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия вышла на плато по коронавирусу.