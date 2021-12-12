При пожаре в Адмиралтейском районе пострадал один человек

При пожаре в Адмиралтейском районе пострадал один человек
О пострадавших не сообщается. Фото: архив МЧС

Во время квартирного пожара в Адмиралтейском районе Петербурга пострадал один человек.

В 2-х комнатной, отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 17:51 мск.

В результате пожара мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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