В воскресенье вечером на дорогах Петербурга пробки 2 балла

В воскресенье вечером на дорогах Петербурга пробки 2 балла
В центре Петербурга фиксируются пробки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В некоторых районах Петербурга фиксируются заторы. Загруженность на городских трассах , 12 декабря, в воскресенье, выросла до двух баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 2 баллов, при этом только к 23:00 ситуация изменится, пробки станут уже однобалльными.

Красным отмечены участки на Невском проспекте, на Садовой улице, на Загородном проспекте, на Гончарной улице, на шоссе Революции, на Дворцовой набережной, на Троицком мосту, на Арсенальной набережной, на улице Льва Толстова, на Левашовском проспекте, на Среднем проспекте В.О., на набережной Макарова, на Уральской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка протаранила припаркованные машины на Тухачевского. Всего автомобиль задел шесть машин.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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