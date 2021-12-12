МЧС Ленобласти предупредило о непогоде в регионе

Погода в Ленобласти с воскресенья на понедельник может быть опасна для водителей и пешеходов. Фото: pexels.com

Погода в Ленобласти с воскресенья на понедельник может быть опасна для водителей и пешеходов. Фото: pexels.com

Жителям Ленинградской области не советуют выходить на тонкий лед.

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает горожан о плохой погоде в 47-м регионе. Спасатели рекомендуют быть аккуратнее с вечера воскресенья, 12 декабря, до ночи понедельника, 13 декабря. Прогнозисты обещают метель.

«Вечером 12 декабря и ночью 13 декабря преимущественно в западных районах ожидается сильный снег», — заявили в ГУ МЧС по области.

Кроме этого, МЧСники напоминают, что лед еще слишком тонкий и выходить на него не стоит.

Спасатели отметили, что в связи с ненастной погодой велика вероятность аварий. Автомобилистам необходимо придерживаться средней скорости, а пешеходам переходить дорогу только убедившись в том, что движущееся авто полностью остановилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в «двушке» на проспекте Римского-Корсакова.