МЧС Ленобласти предупредило о непогоде в регионе

Жителям Ленинградской области не советуют выходить на тонкий лед.
Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает горожан о плохой погоде в 47-м регионе. Спасатели рекомендуют быть аккуратнее с вечера воскресенья, 12 декабря, до ночи понедельника, 13 декабря. Прогнозисты обещают метель.
«Вечером 12 декабря и ночью 13 декабря преимущественно в западных районах ожидается сильный снег», — заявили в ГУ МЧС по области.
Кроме этого, МЧСники напоминают, что лед еще слишком тонкий и выходить на него не стоит.
Спасатели отметили, что в связи с ненастной погодой велика вероятность аварий. Автомобилистам необходимо придерживаться средней скорости, а пешеходам переходить дорогу только убедившись в том, что движущееся авто полностью остановилось.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в «двушке» на проспекте Римского-Корсакова.