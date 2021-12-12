МЧС Ленобласти предупредило о непогоде в регионе

МЧС Ленобласти предупредило о непогоде в регионе
Погода в Ленобласти с воскресенья на понедельник может быть опасна для водителей и пешеходов. Фото: pexels.com

Жителям Ленинградской области не советуют выходить на тонкий лед.

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает горожан о плохой погоде в 47-м регионе. Спасатели рекомендуют быть аккуратнее с вечера воскресенья, 12 декабря, до ночи понедельника, 13 декабря. Прогнозисты обещают метель.

«Вечером 12 декабря и ночью 13 декабря преимущественно в западных районах ожидается сильный снег», — заявили в ГУ МЧС по области.

Кроме этого, МЧСники напоминают, что лед еще слишком тонкий и выходить на него не стоит.

Спасатели отметили, что в связи с ненастной погодой велика вероятность аварий. Автомобилистам необходимо придерживаться средней скорости, а пешеходам переходить дорогу только убедившись в том, что движущееся авто полностью остановилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в «двушке» на проспекте Римского-Корсакова.

ленобласть мчс непогода


 

Новости партнеров
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС Ленобласти предупредило о непогоде в регионе
В воскресенье вечером на дорогах Петербурга пробки 2 балла
Дзюба объяснил свое отсутствие в матче с «Динамо»
В Красносельском районе загорелся частный дом
При пожаре в Адмиралтейском районе пострадал один человек
Путин: Россия является мировым лидером по новому вооружению
Спасатели потушили пожар в «двушке» на проспекте Римского-Корсакова
Молодой человек девушки, облитой кислотой в Петербурге, рассказал о ее состоянии