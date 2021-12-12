Спасатели потушили пожар в «двушке» на проспекте Римского-Корсакова

Спасатели потушили пожар в «двушке» на проспекте Римского-Корсакова
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 12 декабря, в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:26 мск. На проспекте Римского-Корсакова, 57, в 2-х комнатной, отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 17:51 мск. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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