Петербурге во время снегопада начнет убирать дополнительная техника

Из-за резкого потепления в Северной столице был объявлен жёлтый уровень опасности. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Из-за резкого потепления в Северной столице был объявлен жёлтый уровень опасности. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

В ночь с воскресенья на подельник снегопад в Северной столице будет настолько сильным, что без дополнительной уборочной техники не обойтись.

Об этом сообщает Комитет по благоустройству Петербурга.

С 12 на 13 декабря количество спецтехники будет увеличено, так как, по словам синоптиков, неделя в городе на Неве начнется с сильного снегопада. При этом, в Петербурге продолжится потепление.

Прогнозисты обещают, что выпадет до шесть сантиметров снега.

«Дорожникам предстоит оперативно раздвигать снег на дорогах и тротуарах, чтобы горожане могли передвигаться как пешком, так и на транспорте», — пишет пресс-служба комитета по благоустройству.

По информации Смольного, вечером 12 декабря улицы в усиленном режиме чистят 950 дворников и одна тысяча единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский жилищный комитет предложил создать единую систему, которая будет контролировать работу управляющих компаний по уборке снега и наледи.