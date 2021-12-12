Петербургские водолазы опустились на глубину 10 метров, ища артефакты

Дно Невы исследовали на предмет исторических объектов.

В воскресенье, 12 декабря, в Петербурге водолазы рассматривали дно реки Нева. Специалисты нырнули на глубину 10 метров в поисках исторических артефактов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Изучение началось у Дворцового моста. В работе участвовали два водолаза центра подводных исследований РГО. Некоторое время назад здесь находили несколько не изученных объектов.

Стоит отметить, что специалисты русского географического общества обнаружили на дне Невы порядка 200 тонн уникальных объектов.

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