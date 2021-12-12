Петербургские водолазы опустились на глубину 10 метров, ища артефакты

Петербургские водолазы опустились на глубину 10 метров, ища артефакты
Водолазы исследовали дно Невы. Фото: Pixabay

Дно Невы исследовали на предмет исторических объектов.

В воскресенье, 12 декабря, в Петербурге водолазы рассматривали дно реки Нева. Специалисты нырнули на глубину 10 метров в поисках исторических артефактов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Изучение началось у Дворцового моста. В работе участвовали два водолаза центра подводных исследований РГО. Некоторое время назад здесь находили несколько не изученных объектов.

Стоит отметить, что специалисты русского географического общества обнаружили на дне Невы порядка 200 тонн уникальных объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первое прижизненное издание «Руслана и Людмилы» продадут в Петербурге.

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